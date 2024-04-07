Дубль Соболева после двух ошибок Лещука принес «Спартаку» победу над «Динамо»

«Спартак» на выезде победил «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

Счет на 5-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Луис Чавес. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Наиля Умярова.

Победу красно-белым принес дубль Александра Соболева. Нападающий красно-белых отличился на 74-й и 88-й минутах. Оба раза он успел на отскок после ошибок голкипера «Динамо» Игоря Лещука.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.