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Дубль Соболева после двух ошибок Лещука принес «Спартаку» победу над «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на выезде победил «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

Счет на 5-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Луис Чавес. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Наиля Умярова.

Победу красно-белым принес дубль Александра Соболева. Нападающий красно-белых отличился на 74-й и 88-й минутах. Оба раза он успел на отскок после ошибок голкипера «Динамо» Игоря Лещука.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
Спартак

Александр Соболев
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
35
340
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«Динамо» — «Спартак»: Соболев оформил дубль и вывел красно-белых вперед после второй ошибки Лещука

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Краснодар

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Краснодар

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П
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Константин Тюкавин

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Спартак

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Зенит

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Виктор Александров

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