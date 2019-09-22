«Динамо» — «Сочи»: все голы матча
15:15
«Динамо» и «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России играют вничью — 1:1. Гостей на 31-й минуте вывел вперед Антон Заболотный, забивший красивый гол ударом с разворота. Ответный мяч на 50-й минуте забил Силвестр Игбун.
31-я минута: гол Заболотного
?? Гол-красавец и крутое празднование от Антона Заболотного!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
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50-я минута: гол Игбуна
? Третий гол Сильвестра Игбуна в сезоне и первый за «Динамо».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 22, 2019
? #ДинамоСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «Матч! Клуб»https://t.co/IbFf3x4CyW
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