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«Динамо» — «Сочи»: все голы матча

15:15
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«Динамо» и «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России играют вничью — 1:1. Гостей на 31-й минуте вывел вперед Антон Заболотный, забивший красивый гол ударом с разворота. Ответный мяч на 50-й минуте забил Силвестр Игбун.

31-я минута: гол Заболотного

50-я минута: гол Игбуна

Динамо — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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