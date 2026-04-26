«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд

«Краснодар» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ. Игра начнется в 17.00 и пройдет в Краснодаре.

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аларкон, Аззи, Джапо, Мрезиг, Джабраилов, Глушков, Джавад, Мастури, Агаларов.

После 26 туров РПЛ «Краснодар» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» с 24 очками располагается на 14-й строчке.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

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