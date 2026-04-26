«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: Кордоба вывел хозяев вперед

«Краснодар» вышел вперед в матче 27-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 2:1. Встреча проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре.

На 66-й минуте гол забил нападающий хозяев Джон Кордоба, замкнув головой подачу Джованни Гонсалеса.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

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