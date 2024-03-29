«Динамо» — «Ростов»: видео голов матча
«Ростов» на выезде с крупным счетом обыграл «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 4:1.
Голами у гостей отметились Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохебби, оформивший дубль. За бело-голубых забил Бителло.
22-я минута: Кирилл Щетинин — 0:1.
32-я минута: Данил Глебов — 0:2.
42-я минута: Мохаммад Мохебби — 0:3.
56-я минута: Мохаммад Мохебби — 0:4.
79-я минута: Бителло — 1:4.
«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 очков и находится на седьмой строчке.
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|
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|Динамо
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|38
|
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|
5
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|8
|8
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|32
|
6
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|
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|
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|19
|
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|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
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|20
|3
|5
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|12-25
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|20
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30 тур
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5
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