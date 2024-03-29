Форвард «Ростова» Мохеби повторил достижение 18-летней давности
Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби оформил дубль в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).
В 19-м туре РПЛ он дважды забил в ворота «Краснодара». Иранец стал первым игроком желто-синих, оформившим дубль в двух матчах чемпионата России подряд, со времен Исо Каньенды в 2006 году.
25-летний нападающий в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Источник: Opta Sports
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