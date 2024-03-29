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Форвард «Ростова» Мохеби повторил достижение 18-летней давности

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Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби оформил дубль в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1).

В 19-м туре РПЛ он дважды забил в ворота «Краснодара». Иранец стал первым игроком желто-синих, оформившим дубль в двух матчах чемпионата России подряд, со времен Исо Каньенды в 2006 году.

25-летний нападающий в текущем сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов
Источник: Opta Sports
Футбол
РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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