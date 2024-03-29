«Динамо» — «Ростов»: гости открыли счет

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«Ростов» открыл счет в матче 22-го тура чемпионата России с «Динамо» — 1:0.

На 22-й минуте гол забил Кирилл Щетинин после ошибки вратаря бело-голубых Игоря Лещука. Игрок отметился забитым мячом в третьей игре подряд.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».