Камоцци назвал неправдой информацию о своем уходе из «Спартака»

Агент и аналитик Франко Камоцци прокомментировал информацию о своем уходе из «Спартака» в связи с приходом нового спортивного директора Луки Каттани.

«Эта информация — неправда», — сказал Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось о том, что итальянец не будет продлевать свой контакт, потому что считает ситуацию в клубе «стабильной».

Официально Камоцци не работает в клубе, он консультирует владельцев «Спартака» по трансферным вопросам.