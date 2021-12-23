Камоцци назвал неправдой информацию о своем уходе из «Спартака»
16:30
Агент и аналитик Франко Камоцци прокомментировал информацию о своем уходе из «Спартака» в связи с приходом нового спортивного директора Луки Каттани.
«Эта информация — неправда», — сказал Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось о том, что итальянец не будет продлевать свой контакт, потому что считает ситуацию в клубе «стабильной».
Официально Камоцци не работает в клубе, он консультирует владельцев «Спартака» по трансферным вопросам.
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