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Камоцци назвал неправдой информацию о своем уходе из «Спартака»

16:30
Франко Камоцци.
Франко Камоцци.
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Агент и аналитик Франко Камоцци прокомментировал информацию о своем уходе из «Спартака» в связи с приходом нового спортивного директора Луки Каттани.

«Эта информация — неправда», — сказал Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось о том, что итальянец не будет продлевать свой контакт, потому что считает ситуацию в клубе «стабильной».

Официально Камоцци не работает в клубе, он консультирует владельцев «Спартака» по трансферным вопросам.

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