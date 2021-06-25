«Динамо» примет ЦСКА 8 августа
21:38
В пятницу, 25 июня, РПЛ опубликовала расписание первых туров чемпионата-2021/22.
Московское дерби «Динамо» — ЦСКА в 3-м туре пройдет в субботу, 31 июля.
Полностью календарь РПЛ доступен на сайте «СЭ».
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