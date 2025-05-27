Источник: «Краснодар» подписал контракт с Жубалом

Защитник Жубал подписал контракт с «Краснодаром», утверждает Legalbet.

31-летний бразилец станет игроком российского клуба на правах свободного агента после окончания соглашения с «Осером» в июне.

По данным зарубежных СМИ, соглашение между «Краснодаром» и бразильским защитником рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.