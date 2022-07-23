Масалитин считает, что матч ЦСКА с «Сочи» будет результативным

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от матча второго тура РПЛ ЦСКА — «Сочи».

«Думаю, будет результативный матч. Желательно, чтобы ЦСКА победил. Армейцы должны настроиться на эту игру. В первом туре команда хорошо себя показала. Что у «Сочи», что у ЦСКА ситуация одинаковая. У обеих команд сменились тренеры, многие лидеры ушли. Федотов докажет «Сочи», что не зря ушел. ЦСКА еще нужны новые игроки, особенно в центр поля. Необходим форвард впереди, который будет конкурировать с Чаловым и Заболотным», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Игра состоится сегодня, 23 июля, на «ВЭБ Арене». Начало встречи — в 15.00 мск. В первом туре РПЛ ЦСКА обыграл «Урал» со счетом 2:0.