Александр Дюков ответил на вопрос о возможной продаже пива на стадионах

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможной продаже пива на стадионах.

— Про пиво сейчас нет смысла говорить?

— Разговоры ведутся, обсуждения есть, но будут ли приняты решения в ближайшее время, пока непонятно.

— В какой стадии вопрос по Кубку Лиги?

— Это один из возможных вариантов структуры соревнований следующего сезона. Обсуждаются различные варианты, в том числе и этот.

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.