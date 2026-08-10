Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Зенит» немножко развратил Тюкавина»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 3-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Я очень надеюсь и на Костю. Его, конечно, «Зенит» немножко развратил. Честно скажу, было непонятно, чем он занимался на поле», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

24-летний форвард не отметился в матче результативными действиями.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за нападаюшего 30 миллионов евро, но «Динамо» отказалось от предложения.