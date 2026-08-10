Шара Буллет — о возможном дебюте в футболе: «Люблю финты, но пас могу отдать плохо — не очень выгодный футболист»

Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) в разговоре с «СЭ» высказался о возможном дебюте за футбольную команду махачкалинского «Динамо».

«Ну если это возможно... Посмотрим. Мне надо самому сначала начать нормально играть. Я люблю финты, водиться. Но футболист я не очень выгодный — пас могу отдать плохо», — сказал Магомедов «СЭ».

Магомедову 32 года. Он дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Статистика россиянина в MMA — 17 побед и одно поражение.