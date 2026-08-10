В ЦСКА верят в частичное снятие ограничений на российский футбол с сезона-2027/28

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос «СЭ» о будущем российского футбола.

— Все большее количество наших сборных в командных видах спорта допускают с флагом и гимном. Насколько долго наш футбол будет в изоляции? Есть ли, возможно, какие-то задачи с прицелом на еврокубки у Дмитрия Игдисамова?

— Хотелось бы верить, что есть шансы на то, чтобы со следующего сезона быть допущенным. Понятно, что это очень-очень оптимистичный прогноз. Но тем не менее определенные сдвиги в этом направлении есть. Я знаю, что руководство РФС достаточно активно занимается этим вопросом. Он, конечно, непростой, потому что, в отличие от других видов спорта, футбол, если так можно сказать, — самый политизированный вид спорта. Мы это видели не так давно на чемпионате мира-2026. Поэтому здесь вдвойне сложно преодолевать все эти ограничения. Но тем не менее, исходя из того, что я знаю, коллеги из УЕФА и ФИФА уже готовы общаться. По крайней мере начиная с юношеских команд. У меня есть надежда, что в сезоне-2027/28 частично эти ограничения будут сняты.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.