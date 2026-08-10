Тренер «Ахмата» Черчесов назвал закономерной ничью в матче с «Факелом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«У «Факела» были моменты, у нас тоже. Думаю, что результат закономерен. Хотя последний момент создал «Факел». Болельщик был неравнодушен к игре. Понятно, были ошибки с той и с другой стороны — и технические, и тактические. Но игра была живая. И мы приехали за победой, и «Факел» два матча уже в чемпионате проиграл. Поэтому ожидали такой игры», — сказал тренер после матча.

Грозненцы с двумя очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 15 августа и начнется в 20.45 по московскому времени.