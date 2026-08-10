Даку — о дебюте за «Спартак»: «Разочарован результатом, но доволен первыми минутами в этом большом клубе»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился эмоциями после дебюта за новую команду.

9 августа 28-летний албанец вышел на замену в матче против «Краснодара» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

«Разочарован результатом, но доволен своими первыми минутами в этом большом клубе, мы обязательно вернемся! Спасибо вам за огромную поддержку», — написал Даку в соцсетях.

Даку в августе перешел в «Спартак» из «Рубина». Он выступал за казанский клуб с 2023 года.

После трех матчей «Спартак» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 16 августа в Калининграде сыграют с «Балтикой».