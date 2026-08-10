Форвард «Ростова» Сулейманов: «После Хабиба Махачеву нет равных. Он очень сильный»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«После Хабиба Нурмагомедова Исламу Махачеву нет равных. Думаю, что он заберет бой против Гэрри. Не с легкостью, но заберет. Очень надеюсь, что Махачев где-то во втором раунде победит. Ислам очень сильный, об этом говорит сам Хабиб. Поэтому он несомненно номер один», — сказал Сулейманов «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).