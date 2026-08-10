Сулейманов: «Разговоры о возможном уходе из «Ростова» были. Если кому-то интересен, то агенты всегда на связи»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба этим летом.

«Разговоры о возможном уходе из клуба этим летом были, но я игрок «Ростова». Недавно переподписал контракт еще на четыре года. Но если я кому-то интересен буду, то агенты всегда на связи», — сказал Сулейманов «СЭ».

26-летний Сулейманов выступает за «Ростов» с лета 2025 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.