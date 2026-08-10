Квеквескири: «Динамо» станет чемпионом на столетие клуба. Уже было? Значит, на двухсотлетие»

Бывший полузащитник «Факела» и «Оренбурга» Ираклий Квеквескири рассказал «СЭ» о переживаниях за московское «Динамо». Футболист является воспитанником бело-голубых.

— Не горестно ли вам за «Динамо»? Видел вашу недавнюю цитату о том, что вы бы хотели видеть бело-голубых чемпионом.

— Конечно. Я бы очень хотел, чтобы «Динамо» боролось за первое место. Это моя детская мечта. Потому что я закончил динамовскую школу, у меня есть определенная любовь к этой команде. Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом России.

— Это возможно?

— Все возможно.

— Уже более 50 лет не везет.

— Значит, на столетие.

— Оно уже было.

— Ну значит на двухсотлетие, не знаю. Верю в то, что это рано или поздно случится. У этой команды есть все. Прекрасные болельщики, стадион, отличная работа в плане медиа, — сказал Квеквескири.

(Давид Петросян)