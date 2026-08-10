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Факел — Ахмат: прямая трансляция, смотреть онлайн

10 августа, 18:30

«Факел» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Факел» и «Ахмат» сыграют в матче 3-го тура чемпионата России в понедельник, 10 августа. Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
10 августа, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Ахмат

Отслеживать ключевые события встречи «Факел» — «Ахмат» можно будет в матч-центре «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» по платной подписке. Начало трансляции — в 19.00 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Факел» начал сезон с двух поражений. Дома — уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2), а затем проиграли «Краснодару» (2:3). После двух матчей команда не набрала очков и занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат» в первом туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), после чего дома уступил «Спартаку» (1:2). Грозненцы набрали одно очко и перед встречей с «Факелом» располагаются на 14-й строчке.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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