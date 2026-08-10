«Факел» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ

«Факел» и «Ахмат» сыграют в матче 3-го тура чемпионата России в понедельник, 10 августа. Встреча пройдет в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

10 августа, 19:30. Факел (Воронеж)

Отслеживать ключевые события встречи «Факел» — «Ахмат» можно будет в матч-центре «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» по платной подписке. Начало трансляции — в 19.00 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Факел» начал сезон с двух поражений. Дома — уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2), а затем проиграли «Краснодару» (2:3). После двух матчей команда не набрала очков и занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат» в первом туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), после чего дома уступил «Спартаку» (1:2). Грозненцы набрали одно очко и перед встречей с «Факелом» располагаются на 14-й строчке.

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