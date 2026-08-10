Слуцкий: «Дзюба выглядел бы и лучше, и полезнее, и эффективнее Соболева в «Зените»

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил Артема Дзюбу и нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Я уверен, даже сегодня в «Зените» Дзюба выглядел бы и лучше, и полезнее, и эффективнее Соболева», — заявил Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат!».

37-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Последним клубом нападающего был «Акрон», который он покинул по окончании сезона-2025/26. В прошлом сезоне Дзюба провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. В сезоне-2025/26 29-летний нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.