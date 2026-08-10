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10 августа, 20:38

Слуцкий: «Дзюба выглядел бы и лучше, и полезнее, и эффективнее Соболева в «Зените»

Сергей Ярошенко

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил Артема Дзюбу и нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Я уверен, даже сегодня в «Зените» Дзюба выглядел бы и лучше, и полезнее, и эффективнее Соболева», — заявил Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат!».

37-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Последним клубом нападающего был «Акрон», который он покинул по окончании сезона-2025/26. В прошлом сезоне Дзюба провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. В сезоне-2025/26 29-летний нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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