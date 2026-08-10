«Факел» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и «Ахматом» в 3-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Факел»: Фролкин, Тодорович, Бардачев, Юрганов, Габараев, Альшин, Якимов, Нетфуллин, Сутормин, Гиоргобиани, Турищев.

Запасные: Доровских, Обухов, Эль-Мхассани, Журавлев, Багамаев, Ковалев, Симонов, Магомедов, Гнапи, Пуси, Беляев, Уридия.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Ндонг, Цаке, Адамов, Ромао, Ибишев, Щетинин, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мицаев, Сидоров, Исмаэл, Кенжебек, Келиано, Гаджиев, Максути, Касаджиков.