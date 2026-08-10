Агент Барко сообщил о прогрессе в переговорах по новому контракту со «Спартаком»

Агент полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко Адриан Файха рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с красно-белыми.

«После долгих месяцев переговоров мы наконец сильно продвинулись в вопросе с Эсекьелем и «Спартаком». Остались только незначительные детали. По-моему, они не должны помешать продлению соглашения», — сказал Файха в комментарии для шоу Тимура Лепсая.

Ранее сообщалось, что интерес к Барко проявляют «Ривер Плейт» и «Индепендьенте».

Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. 27-летний полузащитник провел за красно-белых 77 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.