«Факел» — «Ахмат»: команды не забили голов в первом тайме

Первый тайм матча 3-го тура между «Факелом» и «Ахматом» завершился вничью — 0:0.

Встреча проходит на стадионе «Факел» в Воронеже.

Хозяева нанесли один удар в створ ворот грозненцев, игроки «Ахмата» ни разу не ударили в створ.