ЦСКА готов проводить матчи еврокубков не в России в случае допуска на международную арену

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился с «СЭ» мнением о возможной игре клуба в еврокубках в случае отмены отстранения.

— В случае допуска ЦСКА готов играть в другой стране?

— Если будут такие правила, конечно, лучше играть, чем не играть.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.