Источник: «Динамо» или «Краснодар» заинтересованы в переходе Мостового, «Зенит» решил продать игрока
«Зенит» принял решение об уходе полузащитника Андрея Мостового из команды, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, в переходе 28-летнего вингера заинтересованы «Краснодар» и московское «Динамо». Ожидается, что «Зенит» запросит за трансфер около 6 миллионов евро.
Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он дважды выходил на поле и не отметился результативными действиями. В общей сложности на счету полузащитника 42 гола и 23 результативные передачи в 208 матчах за сине-бело-голубых.
Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|0
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|6
|
3
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
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|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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