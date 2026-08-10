Источник: «Динамо» или «Краснодар» заинтересованы в переходе Мостового, «Зенит» решил продать игрока

«Зенит» принял решение об уходе полузащитника Андрея Мостового из команды, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, в переходе 28-летнего вингера заинтересованы «Краснодар» и московское «Динамо». Ожидается, что «Зенит» запросит за трансфер около 6 миллионов евро.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он дважды выходил на поле и не отметился результативными действиями. В общей сложности на счету полузащитника 42 гола и 23 результативные передачи в 208 матчах за сине-бело-голубых.

Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 миллиона евро.