Тренер «Факела» Василенко — о ничьей с «Ахматом»: «Рады, что действовали по плану и играли целостно»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Почему не получилось забить? Потому что мы играли против команды РПЛ, серьезной команды, организованной команды. Но мы рады, что действовали по плану и играли целостно. Травма Турищева? Я не могу сказать пока, что это за травма, потому что все это произошло быстро, в перерыве у меня не было времени узнать всю эту историю. И с доктором мы не общались. Мы надеемся на восстановление Максима, его заменят другие ребята», — сказал тренер после матча.

Воронежская команда с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Факел» в гостях сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 15 августа и начнется в 16.15 по московскому времени.