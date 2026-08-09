«Динамо» отдало Маухуба в аренду в «Дубай Юнайтед»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» договорилось с клубом «Дубай Юнайтед» о платной аренде нападающего Эль-Мехди Маухуба с опцией выкупа в 2 миллиона евро.

Футболист уже прибыл в Дубай и успешно прошел медицинское обследование. Вскоре клубы объявят о сделке официально. «Дубай Юнайтед» тренирует Андреа Пирло.

В минувшем сезоне 23-летний марокканский нападающий принял участие в 21 матче, забив три гола и отдав три результативные передачи. Контракт Маухуба со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста 1 миллион евро.