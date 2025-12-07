«Динамо» — «Пари НН»: Боселли открыл счет с пенальти

«Пари НН» вышел вперед в матче 18-го тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

На 37-й минуте Хуан Боселли реализовал пенальти. 11-метровый в ворота махачкалинцев был назначен за нарушение со стороны Хазема Мастури в штрафной площади.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.