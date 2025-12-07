«Динамо» — «Пари НН»: махачкалинцы остались в меньшинстве на 20-й минуте

Защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе получил прямую красную карточку в матче 18-го тура чемпионата России против «Пари НН».

После видеопросмотра главный арбитр Алексей Сухой озвучил, что причиной наказания футболиста стало лишение соперника явной возможности забить гол. Табидзе оставил свою команду в меньшинстве на 20-й минуте при счете 0:0.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.