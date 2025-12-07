«Динамо» — «Пари НН»: нижегородцы ведут 1:0 после первого тайма

«Пари НН» обыгрывает махачкалинское «Динамо» по итогам первого тайма матча 18-го тура чемпионата России — 1:0.

На 20-й минуте защитник махачкалинцев Джемал Табидзе получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 37-й минуте форвард Хуан Боселли реализовал пенальти и вывел нижегородцев вперед.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.

«Динамо» с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с 11 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.