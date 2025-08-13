«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Сочи»
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным в ворота «Сочи» (1:1) пенальти за игру рукой на 10-й минуте матча 4-го тура РПЛ, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
«Динамо» (5 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (1) находится на 14-й строчке.
В 5-м туре бело-голубые дома сыграют с ЦСКА, а сочинцы на выезде встретятся с «Краснодаром». Оба матча пройдут 17 августа.
