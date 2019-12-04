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«Динамо» оштрафовано на 220 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»

14:09

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (1:2).

— Болельщики «Динамо» использовали пиротехнику в больших количествах, а также скандировали нецензурные выражения, — сказал Григорьянц. — За использование фанатами пиротехнических изделий клуб получил штраф в размере 120 тысяч рублей, за скандирование — в размере 100 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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