«Динамо» — «Оренбург»: гости отыгрались, Ду Кейрос оформил дубль

«Оренбург» снова сравнял счет в матче против московского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 3:3.

На 66-й минуте отличился Ду Кейрос. Бразилец, арендованный у «Зенита», оформил дубль. Ранее он ни разу не забивал за «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. Динамо (Москва)

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