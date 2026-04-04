«Динамо» — «Оренбург»: гости отыгрались, Ду Кейрос оформил дубль
«Оренбург» снова сравнял счет в матче против московского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 3:3.
На 66-й минуте отличился Ду Кейрос. Бразилец, арендованный у «Зенита», оформил дубль. Ранее он ни разу не забивал за «Оренбург».
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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