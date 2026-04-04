«Динамо» — «Оренбург»: Тюкавин оформил дубль и снова вывел хозяев вперед

Московское «Динамо» вышло вперед в матче против «Оренбурга» в 23-м туре РПЛ — 3:2.

На 61-й минуте отличился Константин Тюкавин. Форвард бело-голубых оформил дубль, ранее он забил на 39-й минуте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

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