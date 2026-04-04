Семак назвал потрясающим гол Бабкина в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Думаю, до второго нашего забитого мяча, за исключением момента, когда мы позволили Чинеду добивать с опасной позиции, игра складывалась для нас по хорошему сценарию. После второго гола отдали инициативу «Крыльям», здесь уже больше было давления на наши ворота, хотя не забей этот потрясающий гол, наверное, поспокойнее мы игру закончили бы. Были моменты, чтобы увеличить преимущество», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (49 очков) сегодня сыграет с «Ахматом».