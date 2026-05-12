«Динамо» определилось с приоритетами на летнее трансферное окно

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» с прицелом на летнее трансферное окно в первую очередь ищут футболистов на две позиции: левого защитника и вингера.

Во втором случае не важен фланг — левый или правый, главное, чтобы футболист был качественным.

После 29 туров РПЛ-2025/26 бело-голубые набрали 42 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. В последнем, 30-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой».

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