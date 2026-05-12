Источник: «Олимпиакос» и «Панатинаикос» заинтересованы в трансфере Ливая Гарсии из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия может вернуться в Грецию, сообщает TransferFeed.

По информации источника, «Спартак» готов рассмотреть предложения по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером.

Гарсия перешел в «Спартак» из греческого АЕКа в феврале 2025 года. С того момента он провел за красно-белых 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач.

Контракт тринидадца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 миллиона евро.

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