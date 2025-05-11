«Динамо» обыгрывает «Спартак» после первого тайма

«Динамо» дома обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча 28-го тура РПЛ — 2:0.

Голы забили Хорхе Карраскаль (пенальти) и Данил Глебов. У «Спартака» три игрока получили желтые карточки — Олег Рябчук, Эсекьель Барко и Алексис Дуарте.