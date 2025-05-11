«Рубин» — «Ростов»: безголевая ничья после первого тайма

«Рубин» и «Ростов» не забили голов в первом тайме матча 28-го тура РПЛ — 0:0.

Защитник «Ростова» Умар Сако получил желтую карточку на 35-й минуте.