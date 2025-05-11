«Динамо» — «Спартак»: Мартинс и Гарсия заменили Пруцева и Бонгонду в перерыве

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел двойную замену в перерыве матча с «Динамо» в 28-м туре РПЛ. Перед вторым таймом Кристофер Мартинс и Ливай Гарсия вышли вместо Данила Пруцева и Тео Бонгонды. Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва) «Динамо» — «Спартак»: Глебов забил второй гол бело-голубых. Онлайн-трансляция матча РПЛ