«Динамо» объявило о продлении контракта с Ордецом
12:10
«Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Иваном Ордецом.
Контракт с 29-летним украинцем продлен до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.
Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. На счету защитника пять голов в 64 матчах за московскую команду. В нынешнем сезоне он забил один мяч в 16 встречах.
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