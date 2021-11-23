Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» объявило о продлении контракта с Ордецом

12:10
Теги:

«Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Иваном Ордецом.

Контракт с 29-летним украинцем продлен до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. На счету защитника пять голов в 64 матчах за московскую команду. В нынешнем сезоне он забил один мяч в 16 встречах.

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/ivan-ordec-prodlil-kontrakt-s-dinamo

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
100-летняя любительница хорошего алкоголя раскрыла секрет долголетия
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры