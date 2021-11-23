«Динамо» объявило о продлении контракта с Ордецом

«Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Иваном Ордецом.

Контракт с 29-летним украинцем продлен до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. На счету защитника пять голов в 64 матчах за московскую команду. В нынешнем сезоне он забил один мяч в 16 встречах.