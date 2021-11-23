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Умяров высказался о завершении карьеры Артема Реброва

Умяров рассказал, как Ребров помогает молодым игрокам «Спартака»
13:09
Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»
Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о завершении карьеры голкипера команды Артема Реброва.

«Многое поменялось у него самого, а вот для нас он как был отличным помощником, так им и остается. Не передать словами ту поддержку, которую он оказывал и оказывает. Особенно молодым ребятам», — цитирует Умярова официальный сайт «Спартака».

31 октября пресс-служба «Спартака» сообщила, что Ребров приостановил карьеру вратаря и перешел на должность технического координатора, в обязанности которого входит помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Также футболист высказался о продлении своего контракта с красно-белыми.

«Да, буквально за несколько дней. Никаких сложных переговоров не было. Приятно, что это произошло именно в тот период, когда я восстанавливался после травмы. Поставил подпись, и это дало дополнительную мотивацию, зарядило на позитив. Особенно на фоне такого непростого сезона для клуба в целом», — добавил Умяров.

Контракт Умярова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 10 игр в РПЛ, забив 1 гол.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-11-23-nail_umyarov_neudachnaya_polosa_zatyanulas_no_pered_neapolem_v_nas_tozhe_malo_kto_veril/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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