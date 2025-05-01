Черчесов: «В «Динамо» тренер должен приходить только с одной задачей — стать чемпионом»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» возможность назначения в «Динамо», которое в четверг, 1 мая, покинул чешский специалист Марцел Личка.

— С трудом дозвонился до вас. Где сейчас находитесь? — вопрос Черчесову.

— В горах в родной Осетии.

— Вы в курсе, что Личка уволен с поста главного тренера «Динамо»?

— Ах вот почему у меня столько пропущенных... Узнал эту новость только от вас.

— То есть, из «Динамо» пока не звонили?

— Никто не звонил.

— А если такой звонок поступит, какой станет ваша реакция?

— Повторю то, что говорил в интервью «СЭ» в конце марта. Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера — это факт. «Динамо» даже не может, а должно брать золото — тоже факт. А еще один факт заключается в том, что если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению.

Со своей стороны скажу так: приходить в «Динамо» нужно только с одной целью — брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет — все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России. Что касается состава, то у бело-голубых для этого есть почти все — образно говоря, для борьбы за чемпионство нужно сделать один шаг. А есть клубы, которым требуется два. Или даже три.

Личка возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.