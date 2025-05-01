Футбол
1 мая, 14:35

Черчесов: «В «Динамо» тренер должен приходить только с одной задачей — стать чемпионом»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» возможность назначения в «Динамо», которое в четверг, 1 мая, покинул чешский специалист Марцел Личка.

— С трудом дозвонился до вас. Где сейчас находитесь? — вопрос Черчесову.

— В горах в родной Осетии.

— Вы в курсе, что Личка уволен с поста главного тренера «Динамо»?

— Ах вот почему у меня столько пропущенных... Узнал эту новость только от вас.

— То есть, из «Динамо» пока не звонили?

— Никто не звонил.

— А если такой звонок поступит, какой станет ваша реакция?

— Повторю то, что говорил в интервью «СЭ» в конце марта. Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера — это факт. «Динамо» даже не может, а должно брать золото — тоже факт. А еще один факт заключается в том, что если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению.

Со своей стороны скажу так: приходить в «Динамо» нужно только с одной целью — брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет — все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России. Что касается состава, то у бело-голубых для этого есть почти все — образно говоря, для борьбы за чемпионство нужно сделать один шаг. А есть клубы, которым требуется два. Или даже три.

Марцел Личка.Официально: Личка и «Динамо» — все! Клуб объявил о расставании с тренером

Личка возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Сегодня
Вчера
Неделя

  • marchela13

    Короткин ну ты и быдляк,наверное хохлобандеровец ну или что то продажное.

    02.05.2025

  • blue-white!

    Фундамент для этого есть: прекрасный стадион, лучший в Москве, отличная база, проводится работа с болельщиками, состав по меркам РПЛ весьма неплохой, уж точно не хуже, чем у лидирующего нынче Краснодара и идущего третьим ЦСКА, чуть лучше только у Спартака, ну и вне конкуренции Зенит. Так что тренера нам нужно нормального. Личка для красивого футбола, а не для трофеев. Тот футбол, что ставит чех, нужны другие игроки, особенно в обороне...

    02.05.2025

  • Роман Гевлич

    где он гле футбол

    02.05.2025

  • Роман Гевлич

    Черчесов воздержался бы от коментариев :joy:тоже мне тренер нашелся

    02.05.2025

  • Талышчик Талышофф

    Динамо и чемпионство? Это было ещё до рождения этой газеты. Откуда такие амбиции? Личка лучший тренер в истории «Динамо».

    01.05.2025

  • Dmitriy N. Lapitsky

    этот я имел в виду!!!

    01.05.2025

  • Dmitriy N. Lapitsky

    этот уже приходил с мегасоставом, до сих пор помню, как Шиннику профукали в кубке 0-2

    01.05.2025

  • marchela13

    Пилюльку выпил ДЭБИЛ?

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Странно, что Станислав Саламович до сих пор ещё не востребован в России. Прекрасный тренер, удачи и успехов ему в дальнейшем.

    01.05.2025

  • Valekka

    ПНХ,чмо вонючее!

    01.05.2025

  • marchela13

    Ты калека,что он сделал для Российского футбола? Если ты хоть что то петришь в спорте то футбол поднимали Качалин,Морозов,Лобановский,Бесков,а этот чмошник такой же как и ты. Ты и фамилии такие не знаешь. Прими пилюльку и в люлю.

    01.05.2025

  • Valekka

    Слабый,говоришь.Что тогда ЦСКА говорить,у которого игроков уровня Лаксальта,Бителло,Карраскаля,Марричаля,Бальбуэна,Скопинцева,Нгамалё только Роша,Мойзес и Кисляк.Оличный состав у Динамо и тренер отменный,но если хотели быть чемпионами,зачем Захаряна продали? Плюс Тюкавин травмировался.Что Личка без нападения должен выиграть? Одним Гладышевым ворота штурмовать??

    01.05.2025

  • Valekka

    Это вы кому написали,быдляку с мозгом неандертальца???!!! Нормальный,адекватный человек никогда не будет поносить незнакомого человека,тем более столько сделавшего для Российского спорта! Подобные мрази только из-за угла могут рожи корчить,а лицом к лицу даже слова не произнесут,так челюсть вибрирует!! Национальность тут ни при чём,Дзюбу так же поливают,при этом те же персонажи.Родившись ползать,они,кроме грязи, ничего не знают!!

    01.05.2025

  • Valekka

    Где ты свинарник видишь,тупочёсина??!!

    01.05.2025

  • marchela13

    Свинарник в адвокаты пошел.

    01.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Зверёк и в Рашке станет чемпионом . Надо брать

    01.05.2025

  • Горын

    Короткин.А вы напомнили Саламычу, что ДНище было чемпионом 49 лет назад?

    01.05.2025

  • Динамов

    1) Состав у Динамо крайне слабый. Если Черчесов этого не видит и не понимает - то ему в принципе нельзя называть себя тренером по футболу. 2) Цель Чемпионство правильная, но она неразрывна с процессом смены владельца ФК Динамо с никчёмного жадного ВТБ на щедрого арабского шейха, готового вливать в команду сотни миллионов евро ЕЖЕГОДНО!

    01.05.2025

  • Nik

    лизнул, ты точно сольешь Динамо в унитаз

    01.05.2025

  • Valekka

    У него жопа белей и чище твоей хари!!!

    01.05.2025

  • IQ-87%

    Я натренирован как сталевар знаменосец-но пока неспущены другие проценты -права не имею высовыватся

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Вам надо больше тренироваться.

    01.05.2025

  • IQ-87%

    Хорошо у пана получается -на 100 а я как не стараюсь-87 получается

    01.05.2025

  • bond1951

    теоретик топора............0.......

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    С первым утверждением согласен на все 100.

    01.05.2025

  • Pyatihatki

    Не успел Личка дверь закрыть, а уже очередь стоит, где каждый себя рекламирует. Черкасов уже работал в Динамо, а титул всего один- чемпион по разговорам с футболистами в душе.

    01.05.2025

  • ksv-65

    Вот есть в Москве , живут в РЕДАКЦИИ Спорт-Экспресс..кто же из 2024-года, стал ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР Личка..а что же сейчас???Понятно шесть лет подряд ЛУЧШИЙ тренер Семак С. Б., там понятно РФС, а что за колхоз, где ЖУРНАЛИСТИКИ?? Помните РЫЖЕГО , тренера в Спартаке??))) Помните Соболева, лучший форвард, а Дзюба НИКТО !!!!))))))))))

    01.05.2025

  • IQ-87%

    Как то даже странно-думал самые обидчивые это любители белых ночей-ан нет- вот с каким из ваших безошибочных утверждений они не согласны

    01.05.2025

  • Valery Grigoryev

    Если стать чемпионом, то точно не в динаму!

    01.05.2025

  • ksv-65

    Со своей стороны скажу так: приходить в «Динамо» нужно только с одной целью — брать титул РПЛ. ================================================================ Есть Зенит,ЦСКА,Локо, Спартак и есть Рубин, может быть станет Краснодар.....А вот Динамо, увы, помните Черчесова, это вам не Польша или Венгрия, может и Сербия. Помните в РПЛ, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо, Спартак, Динамо, Рубин...а в других странах, всего по две командочки, как и на Украине..Диномо Киев и Шахтер и ВСЁ...Поните в 90-х годов, Спартак и чуть -чуть Ротор и всё..отсюда и есть Романцев, в 50 лет в 21 веке появились ЦСКА и Локо..чуть-чуть появился Зенит(молодняк) и пипец..ОИР бегом и на пенсию..

    01.05.2025

  • NF

    Тогда речь точно не о тебе, Черчесов...

    01.05.2025

  • Mikhail

    К Черчесову на конкуренцию царь Мостовой подтягивается.

    01.05.2025

  • Mikhail

    Зачем фундамент? Главное, чтобы крыша была.

    01.05.2025

  • knight templar

    Сначала с ними разборка в душе

    01.05.2025

  • _Mike N_

    Черчесов: «В «Динамо» тренер должен приходить только с одной задачей — стать чемпионом, поэтому меня в Динамо не возьмут» :laughing::laughing::laughing:

    01.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Тебе то усатый балабол откуда об этом знать?

    01.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    щас пенсии знаешь какие? дай деду перед макинтошем немного бабла поднять для внуков.

    01.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    Вот только этого усатого нам не надо! Как и Карпушу!

    01.05.2025

  • sdf_1

    За Черчесова «Динамо» придётся побороться с «Локомотивом». Правда, один блогер утверждает, что в «Локомотиве» окончательно сошли с ума и хотят пригласить Сёмина. Так что может «Динамо» получит Черчесова без всякой борьбы

    01.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    пошел навал агентов солдафона. мухи налетели на запах бабла...

    01.05.2025

  • Vitamin007

    Тебя забыли спросить, таракан усатый. Уж не ты ли метишь? пустое место!

    01.05.2025

  • 36

    Саламыч с гор рассматривает возможные вакансии

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Кто будет брать золото горстями по три раза в год, Намазывая соперников себе на бутерброд? Не секрет даже для будущих поколений - Это Черчесов Станислав - наш футбольный Гений!

    01.05.2025

  • m33

    Приветыч уже на низком старте!:)))

    01.05.2025

  • Pifia

    Черчесов. У меня есть свой кандидат на должность главного тренера. Это я

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Я вам скажу по секрету: можно было бы написать "Навешает звиздюлей красно-белому гигимону", но "Спартак" не гигимон ни разу. Поэтому получилось так.

    01.05.2025

  • Berkut-7

    Естественно.... подписывая контракт с казахами он так и говорил, не знаю, что с вашей сборной будет, но Динамо должно бороться за чемпионство))

    01.05.2025

  • D D

    Черчесов: «в Динамо тренером должен быть Черчесов»

    01.05.2025

  • chimega

    Дофига до чемпионства дошло? Хотелки-то у всех, да не у всех получается. А вообще-то жаль (

    01.05.2025

  • 36

    Саламыч снимет любые проклятия.Врожденный пичинён

    01.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Какие однако хилые у вас мечты - обыграть Зенит... Кто этого хочет тот этого добивается... В каждом чемпионском сезоне Зенит кому-нибудь да проигрывал...

    01.05.2025

  • fedland

    динамо объявило конкурс на замещение вакантной должности главного тренера. кондидаты подают заявки на участие в конкурсе. програмная речь кондидата...

    01.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Последние семь лет Спартак не чемпион.... Не видит страна что-бы снимали каждого тренера Спартака хотя они все приходя, говорят что станут чемпионами....

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Кто сделает московское "Динамо" чемпионом И навешает звиздюлей питерскому гигимону? Ответ на этот вопрос есть у нас - На такое способен только Черчесов Стас!

    01.05.2025

  • imperiasporta

    То ,что он хитрожопый это да. Но на счёт чурки это перебор. А вы не задумовались,что вы могли бы быть скажем например африканцем ? Тогда ,что бы вы писали про Черчесова !? И потом,что есть нации или религии которые приравнены к лику святых ? Ну и когда Черчесов на ЧМ в Москве радовал со сборной ,так вся Россия вроде рукоплескала ему и сборной. Или этого не было ? Запомни навсегда,если в какой-то стране есть национальзм и т.д. ,то эта страна никогда не будет процветать ! Такая страна будет только пропадать !!

    01.05.2025

  • marchela13

    Вот умеешь же писать когда захочшь,ставлю лайк.

    01.05.2025

  • и не мешки таскать!

    01.05.2025

  • Роман Морковкин

    Как это никто не звонил Саламыч? Куча пропущенных это оно и есть. Перезванивай, пока не передумали.

    01.05.2025

  • marchela13

    Он всегда и был прокаженным.

    01.05.2025

  • Роман Морковкин

    Хороший вброс от Приветыча. Всегда готов!

    01.05.2025

  • говорят седни на маевке фракции КПРФ в МОСКВЕ плакат видели-СТАСИКА ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ В ДИНАМО М. УРА,ТОВАРИЩИ!!!! МИР,МАЙ,ТРУД!

    01.05.2025

  • Занзибара

    А когда становился тренером-чемпионом усатый? Может быть я просто не заметил этого моента? Ах, да, зыбыл совсем. В Венгрии и Польше, с командами, которые и без него перманентные чемпионы.)

    01.05.2025

  • Каспийский берег

    Звездеть... не чемпионство выигрывать

    01.05.2025

  • zel_co

    Вот и на хрена ты дозвонился, Сидел же он в горах и в ус ы не дул

    01.05.2025

  • Berkut-7

    Ну это болезнь не рпл, это мировая болезнь, клубы в наши дни считают, что не важно готов клуб к чемпионству или не готов, главное цель поставить и ты вроде как автоматически чемпионский клуб стал )даже не выигрывая это чемпионство , главное всем рассказать что ты борешься за чемпионство.

    01.05.2025

  • Прожарка свиней

    Смешно....Днище представлять чемпионом.

    01.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    В сборную Казахстана он с этой же целью приходил?

    01.05.2025

  • Berkut-7

    Не , дело добровольное , считают, что должны бороться за чемпионство, пусть борются) 40 лет считали и еще можно столько же считать.

    01.05.2025

  • GeoMaS

    Заметка выглядит как подготовленная промоакция

    01.05.2025

  • _Mike N_

    Динамо, возьмите Черчесова тренером - Стасик не подведет ! Спросите у казахов, венгров или фареров, они подтвердят ! :laughing::laughing::laughing:

    01.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    только не ты --балабол и бездарь

    01.05.2025

  • какой фундамент? вы о чем? это РПЛ!!! ТУТА.... ВСЕ И СРАЗУ!и без фундаментов

    01.05.2025

  • AZ

    Черчесов: "Выбери меня, выбери меня ....неустойка завтрашнего дня")))

    01.05.2025

  • gan75

    Там не ищут лёгких путей

    01.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Первые действия Черчесова на посту главного тренера Динамо. Караскаль и Бителло в дубль.

    01.05.2025

  • hattabych

    Вот и первый кандидат!

    01.05.2025

  • Berkut-7

    40 лет уже приходят и уходят , может сначала фундамент заложить для чемпионства в самом клубе ,а потом ставить задачу чемпионство выигрывать?

    01.05.2025

  • что-то усы за ДИНАМО М. разговоры разговаривать стали.... неужто...ГУСЕВА после окончания сезона сменит?

    01.05.2025

  • IQ-87%

    Какой неожиданный вывод

    01.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Задачи ставить, особенно невыполнимые - любимое дело руководства, а вот что то сделать самому руководству для их исполнения то сразу - сама сама сама...

    01.05.2025

  • Djin Ignatov

    Олнажды в ДИНАМО пришел Романцев со словами - Я к вам пришел надолго !!! Но отработав полгода быстро был вышвырнут за ворота ! С тех пор , а именно с 51 года своего рождения Романцев больше не тренировал никого ! На по силам , не дано !

    01.05.2025

  • МаратХ

    Тренер с задачей - это только один полевой командир

    01.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

