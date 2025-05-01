Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона будет Ролан Гусев

Как стало известно «СЭ», до конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Динамо» будет Ролан Гусев, входивший в штаб Марцела Лички. Вместе с экс главным тренером бело-голубых уже сейчас покидает его брат Марио Личка, а также, вероятно, еще 1-2 специалиста.

Имя нового главного тренера «Динамо» объявит летом. Среди кандидатов есть как иностранные, так и российские специалисты.

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.