1 мая, 13:30

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона будет Ролан Гусев

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Ролан Гусев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», до конца сезона исполнять обязанности главного тренера «Динамо» будет Ролан Гусев, входивший в штаб Марцела Лички. Вместе с экс главным тренером бело-голубых уже сейчас покидает его брат Марио Личка, а также, вероятно, еще 1-2 специалиста.

Имя нового главного тренера «Динамо» объявит летом. Среди кандидатов есть как иностранные, так и российские специалисты.

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Ролан Гусев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ФОКСИ

    Что ждать от клуба, если там такие "спецы" как Степашин и Гафин?.....

    01.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    А чего со всеми не ушёл?

    01.05.2025

  • bond1951

    бегающий туда сюда............он не тренер.........

    01.05.2025

  • fell62

    а шо бы было , ну не тренер Личка , его надо было ещё прошлой весной на мороз, зря придержали.

    01.05.2025

  • fell62

    на Неньке ?

    01.05.2025

  • fell62

    по себе судишь ?

    01.05.2025

  • fell62

    а лучше в Краснодар ))) самое то , чтобы похерить всю работу Галицкого )))

    01.05.2025

  • fell62

    его к себе берите...

    01.05.2025

  • fell62

    Кобелев и Хохлов уже показали своё лицо , никчёмные исполнители , особенно Хохлов.

    01.05.2025

  • fell62

    команда точно была ?

    01.05.2025

  • fell62

    Динамо не уровень Лички ....Платки , Химки вот его уровень.

    01.05.2025

  • Фирсыч

    И, по-моему, за вражеское Динамо тоже.

    01.05.2025

  • Фирсыч

    Этот лозунг уже три года как запрещён!

    01.05.2025

  • инок

    Ну и кто теперь про "сложнейший" календарь Краснодара ещё будет утверждать. В последнем туре играет немотивированное Динамо под руководством Гусева..

    01.05.2025

  • инок

    Не думаю, что что-то конкретно изменится. Гусев, пришёл во взрослый футбол став помощником Лички, до этого у него не было опыта.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Чтобы баланс был среди пернатых тренеров. Воробьёв из ЦСКА ушёл, Гусев в Динамо пришёл. :sunglasses:

    01.05.2025

  • Старшой0754

    Была команда, и нет команды...

    01.05.2025

  • hattabych

    Хватит уже иностранцев, своего надо назначать. Кобелев сейчас свободен. Хохлов не чужой для Динамо. Юран в конце концов тоже динамовец, правда киевский.

    01.05.2025

  • Valekka

    За ЦСКА-да,но так-то он динамовский!!

    01.05.2025

  • Mick Shelby

    Это тот, который тренировал на телевидении?

    01.05.2025

  • jason1328

    норм тогда Гусь за ЦСКА тащил, краек с кучей голов.

    01.05.2025

  • jason1328

    да я вообще перестал смотреть футбол, новости на сайте тоже редко читаю. Удивился увидев новость про Гусева, а потом увидел что тут было много новостей с его высказываниями.

    01.05.2025

  • Sergey Markelov

    Недальновидное руководство. Команда была на правильном пути, не дали поработать человеку. Я думаю, им это аукнится лучшей лигой мира в следующем году. Марцелу не унывать. Без работы не останется

    01.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну постукивал точно.

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Вот, всё получилось. И всё понятно!!!! :thumbsup:

    01.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Тогда так: Ё... г..., н... вы это з..., не дожидаясь конца чемпионата? Если вам настолько п... на остаток сезона, б...! Просто п..., какие у динамиков у... в руководстве!

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Фамилия не при чём. Ты сколько хочешь называй говно халвой, а оно всё-равно останется говном. И на оборот.

    01.05.2025

  • МаратХ

    Полевой командир без работы ходит, если что

    01.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    С такой фамилией его не в один уважающий себя клуб не возьмут! Смертин, Бесчастных - это пи.....дец как вообущевляет команду!

    01.05.2025

  • Вадим Непобедим

    Гусев хорошо тренировал молодежку ЦСКА. Личке не дали доработать. Боятся что начнут выигрывать и тогда отставка будет не очевидной. Парень хороший Личка,но не сложилось.

    01.05.2025

  • Олег 70

    Пожестче с ними-Ролан!Сделайте спам наконец то уже!Надеюсь у тебя будет все отлично-главное-не тушеваться!

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Те, которые есть можно запикать точками.

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Это да. Царь самый недооценённый российский тренер!

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Рекомендую руководству Динамо классного тренера - В.Бесчастных! Имеет опыт работы главным тренером. Большой мастер забивать голы! А Гусев тёмная лошадка. Кто знает что он умеет?

    01.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Пусть идёт разваливает Зенит или Спартак!

    01.05.2025

  • Valekka

    Подкасты не смотришь-он на них нередкий гость.

    01.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЦАРЬ без работы сидит, приглашайте ЦАРЯ - Александра Андалусского!

    01.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Нет цензурных слов...

    01.05.2025

  • КирпичИнвест

    Оргвыводы не заставили себя ждать. Молодцы, динамовцы, не стали тянуть кота за все подробности. Да у Лички теперь есть время подыскать себе комонду. Причем, официально. Уверен, предложения из РПЛ будут. Такого тренера терять нельзя.

    01.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    По моему Ролан Гусев играл в ЦСКА!

    01.05.2025

  • ровнов

    Подсидел или как?

    01.05.2025

  • РОЛАН ГУСЕВ....начинающий физрук у руля ДИНАМО М. ну,что ж посмотрим,что будет! скорее всего... ничего! поспешили боссы динамовские,что и говорить....

    01.05.2025

  • sergsteed

    Давай Ролан!Покажи!!!

    01.05.2025

  • huikin

    Ролик обрыгает Спартак!

    01.05.2025

  • jason1328

    О, а я думал куда он пропал, лет 10 про него ничего не слышал.

    01.05.2025

  • NF

    Или я ошибся, и руководство "Динамо" никого не нашло, или им там уже всё равно, какое место "Динамо" в ЧР займёт, главное - следующий сезон?..

    01.05.2025

  • fedland

    руководство ФК динамо Москва поздравляет всех болельщик клуба с первомаем и в качестве подарка презентует назначение гусева... мир:exclamation:труд:exclamation: май:exclamation:

    01.05.2025

  • Abellardo

    Нихрена себе! А нафига?!

    01.05.2025

    Тюкавин рассказал, что с удовольствием бы сыграл в хоккей с Овечкиным
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

