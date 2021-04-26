«Динамо» обратилось в ЭСК за разъяснением по двум эпизодам матча с «Химками»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением по двум эпизодам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Встреча команд закончилась со счетом 0:1.

«В рамках установленной процедуры мы официально обратились сегодня в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах», — цитирует генерального директора клуба Павла Пивоварова пресс-служба команды.

Напомним, в матче «Динамо» — «Химки» арбитр Евгения Кукуляка не назначил пенальти после нарушения на нападающем Николае Колимченко. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.