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«Динамо» обратилось в ЭСК за разъяснением по двум эпизодам матча с «Химками»

11:14
24 апреля. Москва. «Динамо» — «Химки» — 0:1. Эпизод с неназначенным пенальти на Николае Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 апреля. Москва. «Динамо» — «Химки» — 0:1. Эпизод с неназначенным пенальти на Николае Комличенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением по двум эпизодам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Встреча команд закончилась со счетом 0:1.

24&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Евгений Кукуляк и&nbsp;Сенин Себай.Степашин призвал изучить действия судей матча «Динамо» — «Химки»: «Видел нарушение, но не назначил очевидный пенальти»

«В рамках установленной процедуры мы официально обратились сегодня в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах», — цитирует генерального директора клуба Павла Пивоварова пресс-служба команды.

Напомним, в матче «Динамо» — «Химки» арбитр Евгения Кукуляка не назначил пенальти после нарушения на нападающем Николае Колимченко. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Динамо — Химки

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16447

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