«Динамо» обратилось в ЭСК за разъяснением по двум эпизодам матча с «Химками»
11:14
Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением по двум эпизодам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Встреча команд закончилась со счетом 0:1.
«В рамках установленной процедуры мы официально обратились сегодня в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах», — цитирует генерального директора клуба Павла Пивоварова пресс-служба команды.
Напомним, в матче «Динамо» — «Химки» арбитр Евгения Кукуляка не назначил пенальти после нарушения на нападающем Николае Колимченко. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.
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