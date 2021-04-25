Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал удаление полузащитника Ильзата Ахметова в дерби «Спартак» — ЦСКА (1:0).

Хавбек на 37-й минуте получил прямую красную карточку после того, как бутсой влетел в голень нападающему «Спартака» Александру Соболеву. На повторе видно, что сначала Ахметов коснулся мяча.

— Гораздо проще отсудить несколько таких игр, чем сейчас комментировать, давать оценку коллеге, отметил Николаев в эфире передачи «После футбола» на «Матч ТВ». - Более того, в перерыве матча мы обменялись мнениями с Денисом Казанским, который комментировал игру: я поддержал решение об удалении, потому что на стоп-кадре смотрится именно по тому месту, куда попадает, — не в стопу, а в голень. Было очень похоже, что это красная карточка. По стоп-кадру была уверенность, что Ахметов попадает не в стопу, а в голень Соболеву. Поэтому я поддержал решение.

Но сейчас еще раз пересмотрел эпизод. И много факторов, которые говорят, что, наверное, чрезмерным было решение удалить Ахметова. Во-первых, он играет в мяч. Потом у него нога естественно идет дальше, и по инерции ее никуда не денешь.

— Обращает на себя внимание встречное движение ног. Соболев же тоже двигался к мячу.

— Это игровой момент, борьба за мяч, понятное дело, поэтому у Соболева тоже идет ответное движение ногой. В этой ситуации как раз можно говорить, что желтая карточка была бы адекватным решением, наверное. Не черно-белый момент.

— Кукуян же даже желтую не показал. А по странным правилам, которые придумали очень «оригинальные» люди, после ВАР желтую нельзя показывать. Только красную. В этом вся проблема.

— Ну, проблема, если можно так сказать, «проблема» — то, что ВАР у нас есть, и это мы получили телевизионное удаление. Очень интересно будет мнение экспертно-судейской комиссии на этот счет. Это исключительно телевизионное удаление.

— По новым правилам как это трактуется? Удаление или не удаление?

— По новым правилам, я думаю, в любом случае нужно было, наверное, показать желтую карточку. И, возможно, даже не вмешиваться ВАР. Потому что это не очевидная, не явная ошибка.

— Но на ВАР был Карасев. И это он принимал решение позвать Кукуяна к монитору.

— Позвать главного арбитра — это всегда инициатива человека на ВАР. Если у него есть полная уверенность, что арбитр ошибся, то он его позовет, конечно.

— На ВАР сидит живой человек. И он лучше видит, чем арбитр на поле. Тут со всех ракурсов видно, что Ахметов играет в мяч. И у него по инерции нога идет дальше. Даже машина, когда нажимаешь на тормоза, еще проходит какие-то метры в движении. Человек на ВАР просто подвел главного судью.

— Я согласен с вашей оценкой. Более того, хочу сказать, если бы я был там на ВАР, я бы ответил на ваш вопрос. И еще раз скажу: гораздо проще мне было бы сейчас отсудить несколько таких игр, «дерби всея Руси», чем думать о том, что у человека перед монитором.