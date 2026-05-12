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12 мая, 15:24

«Динамо» обновило газон, вдохновившись «Лестером»

Микеле Антонов
Корреспондент
Газон на «ВТБ Арене».
Фото «СЭ»

В понедельник, 12 мая, «Динамо» представило новый узор газона на «ВТБ Арене». Агрономы стадиона два дня работали над тем, чтобы изменить поле к матчу 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

Команда вдохновилась узором домашнего стадиона английского «Лестера» «Кинг Пауэр».

«Мы хотели сделать небольшой, но запоминающийся подарок нашим зрителям к завершению сезона. Такие детали формируют атмосферу матча и подчеркивают уровень подготовки арены. Отдельная благодарность агрономической службе «ВТБ Арены» за профессионализм и внимание к каждой детали. Мы видим большой интерес болельщиков к таким визуальным решениям, поэтому планируем продолжать эксперименты с дизайном газона и готовить новые необычные оформления поля», — отметил генеральный директор «ВТБ Арены» Станислав Ковалев.

«Динамо» после 29-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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