«Динамо» обновило газон, вдохновившись «Лестером»

В понедельник, 12 мая, «Динамо» представило новый узор газона на «ВТБ Арене». Агрономы стадиона два дня работали над тем, чтобы изменить поле к матчу 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

Команда вдохновилась узором домашнего стадиона английского «Лестера» «Кинг Пауэр».

«Мы хотели сделать небольшой, но запоминающийся подарок нашим зрителям к завершению сезона. Такие детали формируют атмосферу матча и подчеркивают уровень подготовки арены. Отдельная благодарность агрономической службе «ВТБ Арены» за профессионализм и внимание к каждой детали. Мы видим большой интерес болельщиков к таким визуальным решениям, поэтому планируем продолжать эксперименты с дизайном газона и готовить новые необычные оформления поля», — отметил генеральный директор «ВТБ Арены» Станислав Ковалев.

«Динамо» после 29-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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