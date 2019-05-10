"Динамо" не смогло победить "Ростов"

"Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

Московский клуб, как и ростовский, в третий раз кряду играют вничью. Команда Валерия Карпина не может выиграть уже пять матчей подряд. "Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, "Динамо" идет на 12-й строчке.

В конце встречи гости остались в меньшинстве: в штрафной столкнулись Бьорн Сигурдарсон и Евгений Марков, защитник "Ростова" покинул поле только на носилках. Скорее всего у него сотрясение.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Динамо" (Москва) – "Ростов" – 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Кардозу, Юсупов, Тетте, Панченко (Марков, 68), Жоаузинью (Грулев, 60), Луценко.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк (Плиев, 21), Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Мевля (Шомуродов, 71), Ионов, Норманн, Щадин, Сигурдарсон, Зуев (Калачев, 46).

Предупреждение: Калачев, 90+5.

Судьи: Мешков (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).

10 мая. Химки. Стадион "Арена Химки".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр